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НБУ ожидает перехода банковской системы к дефициту ликвидности и роста депозитных ставок
14:56 06.09.2018 |
Банковская системы переходит от состояния излишней ликвидности в состояние ее дефицита, сообщил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.
"По нашим расчетам, это произойдет если не в ближайшие кварталы, то, вероятно, уже в следующем году", - сказал он на брифинге в НБУ в четверг.
"Будем иметь ситуацию, когда Нацбанк будет предоставлять рефинансирование, а не привлекать деньги от банков. Возможно, нашим основным инструментом будет уже не ставка по привлечению депосертификатов, а будет, вероятно, ставка по кредитованию банковской системы", - добавил О.Чурий.
Он отметил, что в этой ситуации НБУ начал рассматривать вопрос каким образом перейти на этот операционный дизайн в связи с изменением структуры ликвидности банковской системы.
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