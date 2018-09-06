4 сентября объем торгов долларом на межбанке увеличился на $159,2 млн до $293,6 млн

Во вторник, 4 сентября, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 159,2 млн долларов по сравнению с 3 сентября до 293,6 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 142,6 млн долларов по сравнению с 3 сентября до 316,7 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 24,6% до 10,225 млрд долларов по сравнению с июнем.

Курс доллара на межбанке после повышения в понедельник на 19 коп. во вторник укрепился на 2 коп. до 28,43 UAH/USD.



