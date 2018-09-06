Биткоин упал ниже $6500, Ethereum вернулся к значениям сентября 2017

Начавшееся в среду резкое падение криптовалютного рынка продолжилось в ночь на четверг, 6 сентября, когда биткоин, подешевев в совокупности более чем на 12%, опустился в цене ниже отметки $6500.

Одновременно с этим в глубокой красной зоне оказался и остальной рынок. Так, вторая по капитализации криптовалюта Ethereum за последние сутки подешевела более чем на 20%, вернувшись таким образом к показателям сентября 2017 года. На момент публикации ETH торгуется в районе $225, опустившись перед этим на ряде бирж до $210. В то же время по отношению к биткоину ETH поднялся до 0.035 BTC.

Также среди активов из первой десятки CoinMarketCap существенную коррекцию претерпел Cardano (ADA) -потеряв в цене около 20%, монета опустилась до уровней декабря 2017 года и торгуется в настоящий момент около $0.085. Более 22% потерял EOS, почти по 19% - Litecoin и Monero.

В целом за последние сутки рынок криптовалют потерял более $35 млрд, вплотную опустившись до $200 млрд. Капитализация биткоина при этом составляет $111,3 млрд (54,9%).

Среди факторов, которые могли повлиять на такое стремительное падение рынка аналитики и комментаторы в соцсетях чаще всего называют вчерашнюю новость (пока официально не подтвержденную) об отказе Goldman Sachs создавать специализирующееся на криптовалютах трейдинговое подразделение.

Другая распространенная версии - общее негативное настроение, вызванное решением популярной платформы по обмену криптовалют ShapeShift ввести обязательную регистрацию пользователей и начать сбор персональных данных. Этот шаг в потенциале также может отпугнуть крупных инвесторов, которые предпочли бы сохранить конфиденциальность своих финансовых сделок.