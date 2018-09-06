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Курс валют по карточным операциям на 06.09.18
11:25 06.09.2018 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 6 сентября 2018г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|28.1000
|28.4091
|32.5000
|33.1126
|4.0000
|4.2500
|ОТП Банк
|28.2000
|28.4000
|32.7100
|33.0900
|Укрсоцбанк
|28.2500
|28.4500
|32.5000
|33.0000
|Ощадбанк
|28.0500
|28.5000
|32.0000
|33.2000
|2.8000
|4.5000
|Креди Агриколь Банк
|28.2000
|28.5000
|32.7000
|33.1500
|Укрэксимбанк
|28.1800
|28.4800
|32.2700
|33.4200
|Райффайзен Банк Аваль
|28.1690
|28.5500
|32.4675
|33.0000
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков
<<< назад
По материалам:
Интерфакс-Украина
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