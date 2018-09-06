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Золото дорожает 6 сентября на опасениях за мировую торговлю
09:55 06.09.2018 |
Стоимость золота растет в четверг утром на фоне опасений за перспективы мировой торговли, увеличивающих спрос на более надежные активы, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.17 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1 доллар, или 0,08% - до 1202,3 доллара за тройскую унцию. Цена сентябрьского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,21% - до 14,19 доллара за унцию.
Неопределенность в мировой торговле остается в центре внимания рынков и способствует увеличению спроса на драгоценный металл. Мировые рынки ждут новостей о новом соглашении вместо существующей Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА). В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп уведомил конгресс о намерении подписать новый договор в течение 90 дней. При этом в выходные он написал в Twitter, что нет политической необходимости сохранять Канаду в новой НАФТА.
Кроме того, в четверг завершается срок общественного обсуждения инициативы введения нового транша пошлин США на импорт китайских товаров объемом 200 миллиардов долларов в год. Это означает, что пошлины могут быть введены уже на этой неделе.
"Риск торговой войны остается в центре внимания рынков, поскольку новые импортные пошлины США в отношении Китая могут быть введены на этой неделе, а комментарии президента Трампа, сделанные в выходные, не способствуют прогрессу торговых переговоров США и Канады", - прокомментировал агентству MarketWatch старший валютный стратег OANDA Альфонсо Эспарса (Alfonso Esparza).
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