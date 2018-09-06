Финансовые новости
- |
- 06.09.18
- |
- 10:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Доллар стабилен к евро, снижается к иене 6 сентября
09:45 06.09.2018 |
Доллар слабо меняется в паре с евро и снижается к иене впервые за пять сессий на опасениях, что США могут ввести новые пошлины на импортируемые из Китая товары.
Евро по состоянию на 9:22 EET торгуется на уровне $1,1627 против $1,1630 на закрытие сессии в среду. Курс доллара составляет 111,40 иены против 111,53 иены накануне.
Курс евро находится к указанному времени в районе 129,52 иены по сравнению со 129,71 иены в предыдущую сессию.
Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, вырос в ходе торгов в четверг на 0,04%.
По словам валютного аналитика Credit Agricole Дэвида Форрестера, курс иены поддерживает спрос инвесторов на защитные активы, возросший на опасениях, что президент США Дональд Трамп может объявить о новых пошлинах в отношении китайских товаров.
Как заявила ранее представительница Белого дома, введение пошлин против Китая после окончания сроков приема комментариев от общественности в четверг "вполне возможно".
Австралийский доллар тем временем опускается на 0,3% к доллару США и на 0,25% к евро после того, как три из четырех крупнейших банков Австралии приняли решение повысить ставки по ипотеке.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Почему в Донецке так бояться сентябрьского наступления ВСУ
|Сегодняшняя курсовая стабилизация на межбанке обусловлена ростом предложения валюты
|В августе международные резервы сократились на 2,9% до $17,2 млрд
|В Украине разрешат закупать оборонную продукцию за границей без посредников
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Золото дорожает 6 сентября на опасениях за мировую торговлю
|Доллар стабилен к евро, снижается к иене 6 сентября
|Биржи АТР 6 сентября в минусе из-за природных катастроф в Японии
|Биржи США закрылись 5 сентября в основном в минусе на опасениях по торговым отношениям
|Сегодняшняя курсовая стабилизация на межбанке обусловлена ростом предложения валюты
|Курс биткоина упал на $500 всего за два часа
Это интересно
|MasterCard опровергла передачу компании Google деталей интернет-покупок клиентов
|Можно ли сократить вашу рабочую неделю до одного дня?
|Rolls-Royce Phantom получил полностью изолированный пассажирский отсек
|«Vodafone Украина» усилил защиту SIM-карт клиентов от посягательств мошенников
|Boeing построит для флота США беспилотные заправщики самолетов
|BlackBerry KEY2 LE, оснащенный механической клавиатурой QWERTY, представлен официально
|Киберполиция разоблачила масштабную мошенническую финансовую биржу