Финансовые новости
- |
- 06.09.18
- |
- 03:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Курс биткоина упал на $500 всего за два часа
21:37 05.09.2018 |
Сегодня, 5 сентября, цена первой криптовалюты внезапно начала падать, коснувшись значений ниже психологической отметки $7000.
На графике выше можно увидеть, что нисходящее движение довольно сильное и сопровождается значительным ростом объемов торгов.
По мнению аналитика CoinDesk Омкара Годбоула, пока восходящий тренд остается актуальным. Для кардинальной смены направления движения медведям необходимо продавить цену ниже отметки $6895, через которую на четырехчасовом графике проходит скользящая средняя с периодом 100.
«По традиции», падающий биткоин потянул за собой вниз подавляющее большинство альткоинов. Так, на скриншоте ниже можно увидеть, что в «красной зоне» оказались все завсегдатаи первой десятки CoinMarketCap, за исключением стейблкоина Tether:
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В августе международные резервы сократились на 2,9% до $17,2 млрд
|В Украине разрешат закупать оборонную продукцию за границей без посредников
|Строевым шагом на исповедь. Зачем в России меняют танки на кадила
|Скотленд-Ярд назвал имена двух россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Сегодняшняя курсовая стабилизация на межбанке обусловлена ростом предложения валюты
|Курс биткоина упал на $500 всего за два часа
|В августе международные резервы сократились на 2,9% до $17,2 млрд
|Депозитные ставки для физлиц 05.09.18
|Доллар стабилен к евро 5 сентября, падение валют emerging markets продолжается
|В Раду снова внесли законопроект о рынках капитала
Это интересно
|MasterCard опровергла передачу компании Google деталей интернет-покупок клиентов
|Можно ли сократить вашу рабочую неделю до одного дня?
|Rolls-Royce Phantom получил полностью изолированный пассажирский отсек
|«Vodafone Украина» усилил защиту SIM-карт клиентов от посягательств мошенников
|Boeing построит для флота США беспилотные заправщики самолетов
|BlackBerry KEY2 LE, оснащенный механической клавиатурой QWERTY, представлен официально
|Киберполиция разоблачила масштабную мошенническую финансовую биржу