В Раду снова внесли законопроект о рынках капитала

Депутаты Верховной Рады 3 сентября зарегистрировали новый законопроект № 9035 о функционировании рынков капитала и организованных товарных рынках в Украине.

Похожий законопроект № 7055 был отклонен парламентом 3 июля, сообщает FinClub.

В связи с этим депутаты подали новый законопроект, содержащий нормы законопроекта "О рынках капитала и организованных товарных рынках".

Как сообщили в пресс-службе Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, новый законопроект регулирует функционирование рынков производных ценных бумаг, деривативов, а также рынков капитала и организованных товарных рынков.

Документ также предусматривает создание института собрания держателей облигаций и коллективного представителя владельцев корпоративных облигаций.

Напомним, в июле Рада провалила законопроект № 7055 "О рынках капитала и организованных товарных рынках".

В НКЦБФР считали, что этот законопроект является крайне важным для развития финансового сектора страны, ведь рынок капитала - один из основных элементов полноценного финансового сектора. В комиссии утверждали, что для того, чтобы этот рынок эффективно работал, нужны четкие правила, прозрачность и справедливые ценовые индикаторы. "Отсутствие этих элементов порождает недоверие, а недоверие всегда сдерживает инвестиции", - заявлял регулятор.