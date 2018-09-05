Финансовые новости
- |
- 05.09.18
- |
- 18:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Остатки средств на корсчетах банков 05.09.18
12:32 05.09.2018 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|31 августа
|50308.2
|3 сентября
|49217.2
|4 сентября
|49007.6
|5 сентября
|50934.6
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 5 сентября – 28,492993 грн/$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Строевым шагом на исповедь. Зачем в России меняют танки на кадила
|Скотленд-Ярд назвал имена двух россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей
|Продан ушел из ГФС, чтобы возглавить ее
|Кабмин уволил Продана и объявил конкурс на должность главы ГФС
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 05.09.18
|Доллар стабилен к евро 5 сентября, падение валют emerging markets продолжается
|В Раду снова внесли законопроект о рынках капитала
|Депутаты предлагают ввести в Украине банковские сертификаты
|Рынки акций Азии ушли глубоко в минус 5 сентября, растут опасения относительно активов EM
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 05.09.18
Это интересно
|MasterCard опровергла передачу компании Google деталей интернет-покупок клиентов
|Можно ли сократить вашу рабочую неделю до одного дня?
|Rolls-Royce Phantom получил полностью изолированный пассажирский отсек
|«Vodafone Украина» усилил защиту SIM-карт клиентов от посягательств мошенников
|Boeing построит для флота США беспилотные заправщики самолетов
|BlackBerry KEY2 LE, оснащенный механической клавиатурой QWERTY, представлен официально
|Киберполиция разоблачила масштабную мошенническую финансовую биржу