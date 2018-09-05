На межбанке 3 сентября объем торгов долларом уменьшился на $12,1 млн до $134,4 млн

В понедельник, 3 сентября, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 12,1 млн долларов по сравнению с 31 августа до 134,4 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 8,6 млн долларов по сравнению с 31 августа до 174,1 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 24,6% до 10,225 млрд долларов по сравнению с июнем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в пятницу на 5 коп. в понедельник вырос на 19 коп. до 28,41 UAH/USD.