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Доллар стабилен к евро 5 сентября, дорожает относительно иены и валют emerging markets
09:51 05.09.2018 |
Доллар США стабилен относительно евро на торгах в среду, однако укрепляется к иене и ряду валют emerging markets, включая турецкую лиру и мексиканский песо.
Австралийский доллар дорожает по отношению к валютам всех стран G10 после публикации сильных данных о ВВП страны.
Курс евро в среду находится на уровне $1,1585 по сравнению с $1,1582 на закрытие предыдущей сессии.
Курс доллара относительно иены поднялся до 111,5 иены с 111,41 иены накануне, пара евро/иена торгуется на уровне 129,15 иены по сравнению с 129,03 иены на закрытие предыдущей сессии.
Накануне долларовый индекс вырос на 0,3%, американская валюта выигрывает в связи с повышением спроса на валюты "тихой гавани" в связи с сохраняющимся давлением на emerging markets, пишет MarketWatch.
Курс доллара относительно турецкой лиры вырос в ходе торгов в среду на 0,2% - до 6,6861 лиры/$1, относительно мексиканского песо - на 0,3%, до 19,459 песо/$1.
Трейдеры также ждут очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 25-26 сентября. Трейдеры полагают, что американский ЦБ поднимет ставку до 2-2,25% годовых на сентябрьском заседании.
Тем временем, президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард во вторник выразил мнение, что Федрезерву не стоит продолжать подъем ставки. "Экономика сейчас в довольно хорошем состоянии, и, я думаю, нам стоит прислушаться к сигналам от финансовых рынков, которые говорят, что нам стоит остановиться как раз там, где мы находимся в данный момент", - заявил Дж.Баллард в интервью Fox News.
Он отметил, в частности, сглаживание кривой доходности американских гособлигаций. "Кривая доходности сейчас слишком ровная. Я бы не хотел видеть инверсию кривой доходности в США, это обычно является предвестником ослабления экономического подъема", - сказал он.
В то же время, по словам Дж.Балларда, который в этом году не входит в число голосующих членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), он видит, что, как рынки, так и его коллеги по ФРС, считают очень высокой вероятность подъема ставки в сентябре.
Австралийский доллар незначительно укрепляется относительно американской валюты в среду, а также прибавляет по 0,1% к евро, иене и фунту стерлингов.
Курс доллара США составляет 1,3930 австралийского доллара по сравнению с 1,3932 доллара австралийского накануне.
ВВП Австралии во втором квартале 2018 года вырос максимальными темпами почти за 6 лет на фоне повышения потребительских расходов, а также увеличения добычи сырья благодаря правительственным программам развития инфраструктуры.
Объем ВВП в апреле-июне подскочил на 3,4% в годовом выражении - это самые высокие темпы роста с третьего квартала 2012 года, свидетельствуют опубликованные в среду данные Бюро статистики страны.
После этого игра на рынке вокруг идеи о том, что Резервный банк Австралии понизит ставку, сойдет на нет, цитирует агентство Bloomberg аналитика Triple T Consulting в Оклэнде Шона Кина.
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