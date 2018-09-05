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Прошлая неделя худшая для ICO за 2018 год
09:21 05.09.2018 |
В этом году после сбора криптостартапами миллиардов и продажи эфиров на сумму $ 6 млрд, похоже, активность ICO-проектов замедлилась. Конал Кэмпбелл из Iconbox привел интересную статистику:
"С начала 2018 года прошлая неделя была худшей по сбору средств ICO-проектами, в общей сложности привлечено всего $ 14,8 млн. Только 4 из 36 стартапов, завершивших первичное размещение монет, решились опубликовать финальные суммы сборов.
Почти половину от общей суммы - $ 6 млн, получил проект Fondocoin. Это централизованная биржа, которая позволяет быстро, безопасно и с прибылью торговать криптовалютами.
Секретность в цифрах объясняется тем, что проекты попросту не смогли собрать минимально необходимую сумму (soft cap).
Однако говорить о полном крахе рынка ICO на прошлой неделе некорректно. Например, во время пресейла токенов проект Bytemine собрал около $ 38,5 млн, то есть в 2,5 раза больше, чем остальные проекты вместе взятые. Учитывая, что платформа продолжает предварительную продажу, эти цифры возрастут".
На прошлой неделе с 20 по 27 августа цена Ethereum находилась на минимумах $ 270-290. Это означает, что ICO-проекты продолжают продавать монеты, в течение последних семи дней продано 28 709 монет. А вчера Digix Global отправил на Gemini 54 000 эфиров.
В то же время около миллиарда долларов в ETH находятся в распоряжении ICO-проектов, среднее число ежедневных продаж равняется 15 000-20 000 эфиров.
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