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НБУ понизил справочное значение курса гривны на 14,52 коп. до 28,5035 UAH/USD
12:28 04.09.2018 |
Национальный банк понизил справочное значение курса гривни, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, на 14,52 коп. до 28,5035 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение курса гривни, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, на 11,00 коп. до 28,3583 UAH/USD.
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