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НБУ введет в обращение банкноту номиналом 20 грн нового образца в конце сентября
11:50 04.09.2018 |
Национальный банк Украины (НБУ) 25 сентября вводит в обращение банкноту номиналом 20 грн нового образца, сообщает НБУ на сайте.
"Новыми банкнотами НБУ будет замещать изношенные и поврежденные 20-гривневые банкноты образца 2003 года. Банкноты образца 2003 и 2018 годов будут находиться в обращении одновременно. После введения в обращение новых 20-гривневых банкнот гражданам не нужно обменивать банкноты старого образца на новые ", - информирует Нацбанк.
Согласно международным стандартам денежные знаки нужно обновлять с определенной периодичностью, чтобы минимизировать или вовсе исключить попытки мошенников подделать банкноты. "Система защиты банкнот имеет высокий уровень и соотносится с уровнями систем защиты ведущих валют мира. При этом, количество изъятых подделок национальной валюты стабильно низкое. Например, в 2017 году из оборота изъято только 126 фальшивых банкнот номиналом 20 грн", - отметили в центробанке.
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