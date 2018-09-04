На межбанке 31 августа объем торгов долларом уменьшился на $136,9 млн до $146,5 млн

В пятницу, 31 августа, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 136,9 млн долларов по сравнению с 30 августа до 146,5 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 127,8 млн долларов по сравнению с 30 августа до 182,7 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 24,6% до 10,225 млрд долларов по сравнению с июнем.

Курс доллара на межбанке после роста в четверг на 13 коп. в пятницу ослабел на 5 коп. до 28,22 UAH/USD.



