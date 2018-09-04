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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

НБУ на аукционе во вторник продал $40,1 млн по курсу 28,48 грн/$1

13:57 04.09.2018 |

Финансы

 

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе по продаже валюты во вторник удовлетворил 27 заявок на сумму $40,1 млн, сообщается на сайте центробанка.

На аукцион объемом до $100 млн было подано 37 заявок на общую сумму $53,5 млн по курсу от 28,45 грн/$1 до 28,4925грн/$1. Курс отсечения был установлен на уровне 28,48 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 28,4844 грн/$1.

Во время предыдущего аукциона, 30 августа, НБУ удовлетворил 34 заявки на сумму $49,4 млн.На аукцион объемом до $50 млн было подано 43 заявки на общую сумму $66,6 млн по курсу от 28,15 грн/$1 до 28,2905 грн/$1.Курс отсечения был установлен на уровне 28,27 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 28,2784 грн/$1.

По данным Нацбанка, справочное значение курса гривни к доллару во вторник снизилось до 28,5035 грн/$1 с 28,3583 грн/$1.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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