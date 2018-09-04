В июле доля проблемных кредитов сократилась на 0,62 п. п. до 55,06%

В июле доля неработающих кредитов (NPL) в банковской системе сократилась на 0,62 п. п. до 55,06% по сравнению с июнем.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

По состоянию на 1 августа общий объем выданных кредитов вырос на 21 851 млн гривен с 1,124 трлн гривен (на 1 июля) до 1,146 трлн гривен.

Из них неработающие кредиты составили 631,231 млрд гривен.

Сокращение доли проблемных кредитов произошло за счет сокращения этого показателя по всем группам, кроме банков с частным капиталом: в госбанках - на 0,01 п. п. до 59,09%, иностранных группах - на 0,79 п. п. до 41,754%, в Приватбанке - на 0,10 п. п. до 84,54%.

В банках с частным капиталом этот показатель вырос на 0,51 п. п. до 24,60%.

Как сообщали Українські Новини, НБУ начал публикацию статистики по неработающим кредитам согласно международным стандартам отчетности.

Доля проблемных кредитов в 2016 году увеличилась с 22,1%, или на 8,4 п. п. до 30,5%.