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В июле доля проблемных кредитов сократилась на 0,62 п. п. до 55,06%
09:45 04.09.2018 |
В июле доля неработающих кредитов (NPL) в банковской системе сократилась на 0,62 п. п. до 55,06% по сравнению с июнем.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
По состоянию на 1 августа общий объем выданных кредитов вырос на 21 851 млн гривен с 1,124 трлн гривен (на 1 июля) до 1,146 трлн гривен.
Из них неработающие кредиты составили 631,231 млрд гривен.
Сокращение доли проблемных кредитов произошло за счет сокращения этого показателя по всем группам, кроме банков с частным капиталом: в госбанках - на 0,01 п. п. до 59,09%, иностранных группах - на 0,79 п. п. до 41,754%, в Приватбанке - на 0,10 п. п. до 84,54%.
В банках с частным капиталом этот показатель вырос на 0,51 п. п. до 24,60%.
Как сообщали Українські Новини, НБУ начал публикацию статистики по неработающим кредитам согласно международным стандартам отчетности.
Доля проблемных кредитов в 2016 году увеличилась с 22,1%, или на 8,4 п. п. до 30,5%.
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