Золото дешевеет 4 сентября на фоне укрепления доллара

Стоимость золота снижается из-за укрепления курса доллара на фоне сохраняющейся напряженности в глобальной торговле, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.58 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,3 доллара, или 0,11%, до 1205,4 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,36%, до 14,5 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,05%, до 95,19 пункта.

На прошлой неделе агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило о том, что президент США Дональд Трамп готовится в сентябре ввести следующий "транш" американских пошлин на китайский импорт объемом 200 миллиардов долларов. Как добавляет Рейтер, новые пошлины должны быть введены уже на этой неделе.

В пятницу Трамп также уведомил Конгресс о намерении подписать новый договор вместо соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) в течение 90 дней. Как сообщил офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера. Трамп подчеркнул, что США готовы заключить торговый договор с Мексикой и присутствие Канады в новой сделке не обязательно.

Эти факторы приводят к тому, что инвесторы предпочитают вкладываться в надежный актив, в качестве которого в этому году выступает доллар.

При этом рост курса доллара приводит к удешевлению золота, так как металл становится менее выгодным для покупки.