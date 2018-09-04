Курс доллара США растет 4 сентября на фоне сохраняющегося давления на emerging markets

ВВП ЮАР во втором квартале сократился на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом после падения на пересмотренные 2,6% в первом квартале, свидетельствуют обнародованные во вторник официальные данные. Снижение на протяжении двух кварталов подряд соответствует определению технической рецессии в экономике.
Ранее такая ситуация наблюдалась в 2009 году. В конце 2016 года сообщалось о начале рецессии, однако затем данные были пересмотрены.
Евро торгуется днем в районе $1,1557 против $1,1619 на закрытие прошлой сессии.
Курс евро находится во вторник в районе 128,57 иены по сравнению со 129,05 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 111,24 иены против 111,07 иены в понедельник.
Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,39%. Индикатор ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, подскочил на 0,42%.
Южноафриканский рэнд во вторник демонстрирует наихудшие темпы снижения к доллару, упав почти на 2,5%.