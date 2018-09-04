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Аналитики Reuters назвали криптовалюту El Petro фейком
Аналитики из агентства Reuters в своём докладе назвали венесуэльскую национальную криптовалюту фейковым активом.
Эксперты в течение четырёх месяцев исследовали данную криптовалюту, в попытке выяснить истинную ценность El Petro.
Выяснилось следующее:
* Месторождения нефти, которой якобы обеспечена криптовалюта, ещё даже не освоены, а нефть никем не добывается.
* По утверждению Reuters, El Petro не купил ни один зарубежный инвестор (получается Мадуро всё врал?)
* Большинство магазинов не принимают эту криптовалюту в качестве платежного средства
* El Petro так и остается национальной криптовалютой Венесуэлы, поскольку за её пределами она никому не нужна
Тут важно уточнить кое-какие моменты. Национальная криптовалюта Венесуэлы - El Petro - должна стать альтернативой фиатной национальной валюте. Ценность этой цифровой монеты должна обеспечивать нефть. Именно она является материальным обеспечением данного актива. Но если нефти нет, а месторождения ещё никто не начал возделывать - ценность криптовалюты условная и держится на обещаниях президента страны Николаса Мадуро.
Он же утверждал, что инвесторы активно поддержали криптовалюту своими инвестициями чуть ли не в первый день. По его словам, в первый день продаж El Petro собрала $735 млн.
Приём криптовалюты в качестве платежного средства насаждается в Венесуэле. Магазины, банки и другие сервисы не принимают криптовалюту El Petro добровольно. Действительно, чего стоит цифровая валюта, которая ничем не обеспечена и как её можно поменять на полноценный товар, в производстве которого тратились реальные средства?
Николас Мадуро является пиарщиком криптовалюты в мире в единственном лице. Это с его подачи она создана, это ему она только нужна и это его силами она распространяется. Пока результаты скромные. Были новости о том, что Венесуэла просто насильно перевела импорт из Бразилии на расчёт в El Petro. Действительно это так - мы не обладаем информацией.
А вот Индия отказалась покупать венесуэльскую нефть за криптовалюту El Petro. Даже несмотря на привлекательное предложение со значительными скидками. Индийцы оказались не сторонниками таких махинаций. Вроде как Мадуро обсуждал некоторые вопросы с Путиным, в том числе касающихся взаиморасчётов. По результатам встречи, договориться всё же не удалось. Потому и получается El Petro какой-то локальной криптовалютой, которая если кому и нужна, то гражданам Венесуэлы, у которых совсем ничего не осталось, ни гроша денег. Может хоть она поможет утолить голод и преодолеть те трудности, с которыми столкнулась страна.
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