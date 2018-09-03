На межбанке 30 августа объем торгов долларом уменьшился на $3,5 млн до $283,4 млн

В четверг, 30 августа, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 3,5 млн долларов по сравнению с 29 августа до 283,4 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 1,1 млн долларов по сравнению с 29 августа до 310,5 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 24,6% до 10,225 млрд долларов по сравнению с июнем.

Курс доллара на межбанке после роста в среду на 13 коп. в четверг повысился на 13 коп. до 28,27 UAH/USD.