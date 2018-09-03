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На межбанке 30 августа объем торгов долларом уменьшился на $3,5 млн до $283,4 млн
10:55 03.09.2018 |
В четверг, 30 августа, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 3,5 млн долларов по сравнению с 29 августа до 283,4 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 1,1 млн долларов по сравнению с 29 августа до 310,5 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в июле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 24,6% до 10,225 млрд долларов по сравнению с июнем.
Курс доллара на межбанке после роста в среду на 13 коп. в четверг повысился на 13 коп. до 28,27 UAH/USD.
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