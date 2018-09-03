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Цена золота стабильна 3 сентября в отсутствие значимых факторов для рынка
09:57 03.09.2018 |
Золото практически не изменятся в цене в понедельник утром на фоне стабильного доллара и отсутствия других важных факторов для рынка драгоценного металла, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 9.31 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,1 доллара, или 0,01%, и составляла 1206,6 доллара за тройскую унцию. Цена сентябрьского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,32%, до 14,51 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) в понедельник изменяется несущественно (уменьшается на 0,02%, до 95,12 пункта) и ему не удается оказать какого-либо значимого влияния на стоимость драгметалла.
В то же время трейдеры продолжают следить за развитием торгового конфликта США и Китая. В конце августа агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом готовится в сентябре ввести следующий "транш" американских пошлин на китайский импорт объемом 200 миллиардов долларов.
Агентство Рейтер напоминает, что в текущем году золото подешевело уже на 8% на фоне повышения базовой ставки в США, опасений за мировую торговлю и экономического кризиса в Турции. Все это повышало спрос на доллар, сокращая интерес инвесторов к золоту.
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