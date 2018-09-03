Доллар дешевеет к евро и дорожает к иене 3 сентября, валюты развивающихся стран преимущественно в минусе

Курс доллара США умеренно снижается в паре к евро и поднимается к иене, при этом валюты многих развивающихся стран демонстрируют активное падение в начале недели.

Евро подорожал к 15:17 кв до $1,1608 против $1,1602 на закрытие сессии в прошлую пятницу. Курс доллара составляет 111,15 иены против 111,03 иены накануне.

Курс евро находится к указанному времени в районе 129,03 иены по сравнению со 128,81 иены в предыдущую сессию.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, вырос в ходе торгов в понедельник на 0,15%.

Тем временем аналитики начали говорить о возможности полномасштабного финансового кризиса emerging markets, связанного с оттоком капитала из наименее устойчивых стран этой группы - Бразилии, Индии, Индонезии, Турции и ЮАР.

Курс турецкой лиры к доллару США падает на 1,4% после заявления ЦБ Турции о возможности изменения курса ДКП после очередного повышения инфляции.

Южноафриканский рэнд дешевеет на 1,3%, индийская рупия - на 0,3%, индонезийская - на 0,7%, причем валюта Индонезии ранее обновляла минимум с азиатского финансового кризиса 1988 года.

Бразильский реал падает на 1,6%.

Курс фунта стерлингов снижается в понедельник на 0,7% к доллару и на 0,8% к евро после того, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй исключила возможность проведения второго референдума о выходе страны из Евросоюза (Brexit). По словам Т.Мэй, Британия покинет ЕС к 29 марта 2019 года - ранее согласованной дате выхода.