Bitfinex обвинили в манипуляциях за остановку торговли на 60 минут

31 августа одна из ведущих бирж криптовалют Bitfinex объявила, что из-за технических работ ее работа приостанавливается, пишет Ambcrypto.

Платформа опубликовала серию твитов, которые навели сообщество на мысли о манипуляциях, вот первая публикация в Твиттере:

"Платформа столкнулась с проблемами подключения к одному из серверов. В качестве меры предосторожности нам пришлось временно приостановить торговлю. Мы прилагаем все усилия, чтобы восстановить штатный режим работы".

Затем в акаунте Bitfinex появилась информация, что их главный сервер был перезапущен без какого-либо уведомления со стороны хостинг-провайдера. На бирже сразу же приступили к решению проблемы, тем не менее торговые сервисы были недоступны в течение часа.

Также в блоге Bitfinex написано, что проблема возникла в 14:55 UTC, данные не потеряны, а транзакции записаны и будут выполняться в порядке очереди.

По данным TradingView, во время объявления биткоин (BTC) торговался ниже отметки $7000 на уровне $ 6 910.

Возмущение пользователей связано с совпадением времени проблем подключения с истечением срока действия фьючерсов CME. Кроме того, они не могут поверить, что работа биржи на разных рынках обеспечивается единственным сервисом:

"Если то, что вы пишите - правда, то ваш" хостинг-провайдер" кем-то проплачен для манипуляций рынком во время истечения срока действия фьючерсов Cme. Надеюсь, вы это выясните. Если нет, то позор вам. Человек, который перезапустил этот сервер, должен быть задержан", - написал один из пользователей Твиттера.