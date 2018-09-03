Финансовые новости
- |
- 03.09.18
- |
- 17:00
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Bitfinex обвинили в манипуляциях за остановку торговли на 60 минут
09:46 03.09.2018 |
31 августа одна из ведущих бирж криптовалют Bitfinex объявила, что из-за технических работ ее работа приостанавливается, пишет Ambcrypto.
Платформа опубликовала серию твитов, которые навели сообщество на мысли о манипуляциях, вот первая публикация в Твиттере:
"Платформа столкнулась с проблемами подключения к одному из серверов. В качестве меры предосторожности нам пришлось временно приостановить торговлю. Мы прилагаем все усилия, чтобы восстановить штатный режим работы".
Затем в акаунте Bitfinex появилась информация, что их главный сервер был перезапущен без какого-либо уведомления со стороны хостинг-провайдера. На бирже сразу же приступили к решению проблемы, тем не менее торговые сервисы были недоступны в течение часа.
Также в блоге Bitfinex написано, что проблема возникла в 14:55 UTC, данные не потеряны, а транзакции записаны и будут выполняться в порядке очереди.
По данным TradingView, во время объявления биткоин (BTC) торговался ниже отметки $7000 на уровне $ 6 910.
Возмущение пользователей связано с совпадением времени проблем подключения с истечением срока действия фьючерсов CME. Кроме того, они не могут поверить, что работа биржи на разных рынках обеспечивается единственным сервисом:
"Если то, что вы пишите - правда, то ваш" хостинг-провайдер" кем-то проплачен для манипуляций рынком во время истечения срока действия фьючерсов Cme. Надеюсь, вы это выясните. Если нет, то позор вам. Человек, который перезапустил этот сервер, должен быть задержан", - написал один из пользователей Твиттера.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Президент зарегистрировал в Раде проект конституционных изменений о евроатлантической интеграции Украины – И.Луценко
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ в сентябре может повысить учетную ставку минимум до 18% - банкиры
|Рашкован: Пока что Украина для МВФ - это история упущенных возможностей
|Остаток средств на едином казначейском счете в августе вырос в 13,6 раза до 27,1 млрд гривен
|Сегодняшний разворот на межбанке в сторону преобладания предложения валюты обусловлен завершением финансового месяца
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 03.09.18
|Доллар дешевеет к евро и дорожает к иене 3 сентября, валюты развивающихся стран преимущественно в минусе
|Биржи АТР закрылись 3 сентября снижением на торговых опасениях
|Страховщики увеличили сбор премий по "Зеленой карте" на 24,9% до 764,4 млн гривен в январе-июле
|НБУ понизил справочное значение официального курса гривны на 11,00 коп. до 28,3583 UAH/USD
|НБУ в сентябре может повысить учетную ставку минимум до 18% - банкиры
Это интересно
|Защищённые смарт-часы Casio Pro Trek WSD-F30 используют платформу Wear OS
|Воры украли со склада в Роттердаме 112 тонн кобальта стоимостью $10 млн
|HTC представила смартфон U12 Life с нестандартной задней крышкой
|Acer показала трон для геймера
|Представлен прототип новой Lada 4x4
|Acer представила геймерский ноутбук-трансформер с 4K-экраном
|Ученые: загрязнение воздуха плохо сказывается на мыслительных способностях