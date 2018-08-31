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Курс валют по карточным операциям на 31.08.18
11:35 31.08.2018 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 31 августа 2018г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|28.0500
|28.4091
|32.5500
|33.2226
|3.9700
|4.2200
|ОТП Банк
|28.2500
|28.4500
|32.8700
|33.2500
|Укрсоцбанк
|28.2000
|28.4000
|32.8000
|33.3000
|Ощадбанк
|28.1000
|28.5000
|32.0000
|33.3000
|2.8000
|4.5000
|Креди Агриколь Банк
|28.1500
|28.4500
|32.7500
|33.2000
|Укрэксимбанк
|27.9000
|28.2300
|31.9600
|33.2900
|Райффайзен Банк Аваль
|27.8552
|28.2500
|32.4675
|32.9000
ОТП Банк – данные за 26.08.18
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
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