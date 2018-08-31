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Остатки средств на корсчетах банков 31.08.18
11:25 31.08.2018 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|29 августа
|53375.1
|30 августа
|52119.3
|31 августа
|50308.2
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 31 августа - 28,279437 грн/$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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