На межбанке 29 августа объем торгов долларом увеличился на $52,1 млн до $286,9 млн

В среду, 29 августа, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 52,1 млн долларов по сравнению с 28 августа до 286,9 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 40,4 млн долларов по сравнению с 28 августа до 311,6 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 24,6% до 10,225 млрд долларов по сравнению с июнем.

Курс доллара на межбанке после повышения во вторник на 7 коп. в среду вырос на 13 коп. до 28,14 UAH/USD.



