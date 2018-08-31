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Цены на золото перешли к росту 31 августа после нескольких дней снижения
09:01 31.08.2018 |
Стоимость золота в пятницу дорожает в рамках коррекции после снижения в течение трех торговых сессий подряд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.22 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 6 долларов, или на 0,5%, до 1211 долларов за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро повышалась на 0,37% - до 14,53 доллара за унцию.
Несмотря на то, что стоимость золота перешла к росту, эксперты, опрошенные агентством Рейтер, ожидают, что по итогам августа снижение цен на драгметалл составит 1,7%, и это будет уже пятое подряд месячное падение.
При этом аналитики добавили, что стоимость золота будет продолжать реагировать на изменения курса доллара по отношению к мировым валютам. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) по состоянию на 8.22 мск в пятницу снижается на 0,11%, до 94,62 пункта.
Управляющий директор GoldSilver Central Брайан Лан (Brian Lan) напомнил агентству, что 1200 долларов - это психологическая отметка для золота, и поэтому некоторое время вокруг нее будут происходить колебания.
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