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Евро 30 августа дешевеет к большинству валют после данных о германской инфляции
16:46 30.08.2018 |
Евро в четверг дешевеет по отношению к большинству валют после неожиданно слабых данных о германской инфляции.
Долларовый индекс ICE повышается на 0,1%.
Курс евро к 16:12 EET 30 августа составил $1,1666 по сравнению с $1,1707 на закрытие предыдущих торгов в Нью-Йорке.
Курс доллара по отношению к иене снизился до 111,35 со 111,67 иены, евро опустился на 0,6% - до 129,88 иены.
Инфляция в Германии в августе неожиданно опустилась ниже 2%. Потребительские цены в Германии, рассчитанные по стандартам Европейского союза, в прошлом месяце увеличились на 1,9% в годовом выражении, что является минимумом с апреля, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).
Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с июльскими 2,1%, тогда как аналитики ожидали ее сохранения на этом уровне.
Турецкая лира в четверг рухнула на 4,8% к доллару и на 4,4% к евро, ее ослабление продолжается уже четыре сессии подряд. Меры, предпринятые ЦБ Турции накануне, не смогли остановить падение лиры, которая на этой неделе лидирует по темпам снижения среди валют emerging markets - более 11%.
Обвал подстегнули слухи о том, что заместитель управляющего турецкого центробанка Эркан Килимджи готовится уйти в отставку, чтобы занять пост в Банке развития Турции, пишет Financial Times.
В паре с долларом лира в какой-то момент опустилась до 6,80 лиры/$1, постепенно приближаясь к историческому минимуму - 7,2149 лиры/$1, который был зафиксирован ранее в августе.
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