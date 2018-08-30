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НБУ понизил справочное значение курса гривни на 15,39 коп. до 28,2685 UAH/USD
12:21 30.08.2018 |
Национальный банк понизил справочное значение курса гривни, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, на 15,39 коп. до 28,2685 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение курса гривни на 5,12 коп. до 28,1146 UAH/USD.
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