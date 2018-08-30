На межбанке 28 августа объем торгов долларом увеличился на $80,2 млн до $234,8 млн

Во вторник, 28 августа, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 80,2 млн долларов по сравнению с 27 августа до 234,8 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 87,6 млн долларов по сравнению с 27 августа до 271,2 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 24,6% до 10,225 млрд долларов по сравнению с июнем.

Курс доллара на межбанке после роста в понедельник на 9 коп. во вторник повысился на 7 коп. до 28,01 UAH/USD.