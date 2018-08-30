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Золото умеренно дешевеет 30 августа на перспективе повышений ставки ФРС
09:04 30.08.2018 |
Стоимость золота в четверг демонстрирует негативную динамику, поскольку сильные данные ВВП США укрепили рынки во мнении, что в текущем году возможны еще два повышения базовой ставки Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.20 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,8 доллара, или на 0,14%, до 1209,8 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро опускалась на 0,6% - до 14,61 доллара за унцию.
Участники торгов обратили внимание на данные о ВВП США, опубликованные накануне. Бюро экономического анализа министерства торговли страны сообщило, что реальный рост американской экономики во втором квартале 2018 года, согласно второй оценке, составил 4,2% в годовом выражении. При этом эксперты ждали роста только на 4%. Такие цифры укрепили инвесторов во мнении, что в текущем году можно ждать еще двух повышений базовой ставки в США после ранее сделанных двух.
Повышение ставки при прочих равных способствует росту курса доллара и тем самым снижает спрос на золото. Тем не менее, в нынешней нестабильной ситуации оно продолжает сохранять свою функцию защитного актива.
"Хотя относительно сильный доллар и показатели экономического роста США оказывают давление на спрос на металл, опасения относительно возможного распространения финансового кризиса в Турции могут изменить динамику цен на золото", - сказал агентству Рейтер аналитик Monarch Networth Capital Рениша Чайнани (Renisha Chainani).
В середине августа президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции - до 20% и 50% соответственно. После этого турецкая лира обвалилась до исторического минимума - более 7 лир за доллар. В прошлый четверг министр казначейства и финансов страны Берат Албайрак в ходе обращения к более чем 6 тысячам зарубежных инвесторов в режиме видеоконференции заявил, что Турция будет придерживаться жесткой финансовой дисциплины, а главным приоритетом является снижение инфляции до уровня менее 10%.
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