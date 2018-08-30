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Курс фунта удерживается выше отметки в $1,3 на комментариях по Brexit
08:32 30.08.2018 |
Курс фунта стерлингов в четверг утром продолжает расти по отношению к доллару, удерживаясь выше уровня в 1,3 доллара за фунт на фоне комментариев главного переговорщика от ЕС по Brexit Мишеля Барнье, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.59 EET курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,3028 доллара с 1,3026 доллара за фунт на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару снижался до 1,1702 доллара за евро с 1,1707 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 111,66 иены за доллар со 111,71 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,03%, до 94,57 пункта.
Курс фунта превысил отметку в 1,3 доллара за фунт в среду впервые с июля после того, как Барнье заявил, что ЕС готов предложить Великобритании "беспрецедентно тесные отношения" после выхода страны из блока. Он также отметил, что переговоры с Великобританией завершены уже на 85%.
В то же время курс доллара демонстрирует незначительную смешанную динамику по отношению к большинству валют. Определенное влияние на настроения участников торгов оказывают данные по ВВП США, опубликованные накануне. Так, бюро экономического анализа министерства торговли страны в среду сообщило, что реальный рост ВВП США во втором квартале 2018 года, согласно второй оценке, составил 4,2% в годовом выражении. При этом эксперты ждали роста только на 4%.
"Курс доллара снижается последние две недели. Инвесторы переключили внимание на новости о переговорах по НАФТА и Brexit, а доллар не получил большой поддержки от слабых валют развивающихся стран", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика JPMorgan Chase Bank Тохру Сасаки (Tohru Sasaki).
Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил, что с Мексикой были достигнуты договоренности о заключении нового торгового соглашения вместо действующего трехстороннего соглашения США, Мексики и Канады о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Он добавил, что пока не решено, присоединится ли к этому соглашению Канада, или же с ней будут вестись переговоры о заключении отдельного договора.
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