Фунт дорожает на заявлениях Барнье о ходе переговоров с Лондоном о Brexit

Переговоры с Великобританией о выходе страны из Евросоюза завершены уже на 85%, заявил в среду координатор ЕС по переговорам с Лондоном о Brexit Мишель Барнье.

"Мы находимся в последней стадии переговоров; подчеркну еще раз: речь идет об упорядоченном выходе (Великобритании из ЕС - ИФ), а не о хаотичном... 85% вместе с Великобританией мы уже сделали", - сказал М.Барнье журналистам в Берлине.

Фунт стерлингов резко усилил подъем на этих заявлениях, прибавив 1% в паре с долларом США, до $1,30. Вместе с тем британский фондовый индекс FTSE 100 снизился на 0,8% на фоне укрепления нацвалюты.

При этом он еще раз озвучил позицию Брюсселя по этой проблематике.

По словам М.Барнье, ЕС готов "предложить Британии партнерство, которого никогда не было с любой третьей страной", но при этом блок не пойдет на ослабление единого рынка.

"Мы не хотим новых границ, но хотим, чтобы вместе с Великобританией у нас была возможность ввести новые контролирующие механизмы", - отметил он.

М.Барнье также сообщил, что в пятницу планирует встретиться с министром Великобритании по делам Brexit Домиником Раабом. По словам М.Барнье, он ожидает, что переговоры с новым британским министром теперь будут проходить минимум раз в неделю.

"Мы будем часто встречаться", - сказал М.Барнье.