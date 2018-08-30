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Евро дешевеет 29 августа, турецкая лира возобновила падение
15:36 29.08.2018 |
Курс евро снижается к большинству мировых валют, включая доллар США, на сообщениях СМИ о том, что правительство Италии может попросить Европейский центральный банк (ЕЦБ) о помощи.
Евро подешевел к 15:22 EET до $1,1664 против $1,1695 на закрытие сессии во вторник. Курс доллара составляет 111,27 иены против 111,19 иены накануне.
Стоимость единой европейской валюты находится к указанному времени в районе 129,78 иены по сравнению со 130,04 иены в предыдущую сессию.
Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, вырос в ходе торгов в среду на 0,26%.
Как написала ранее итальянская газета La Stampa со ссылкой на информированные источники, власти Италии могут попросить ЕЦБ продлить программу выкупа государственных облигаций, чтобы предотвратить снижение суверенных рейтингов страны.
По словам источников, такая мера может потребоваться итальянскому правительству, которое планирует в сентябре представить новый проект бюджета с цифрами по запланированным расходам и объемам заимствований.
"Если ЕЦБ вас прикрывает, участники рынка не будут осуществлять спекулятивные сделки, потому что это будет невыгодно, и рейтинговые агентства не могут понизить вам рейтинг", - отметил источник.
Тем временем доллар получает поддержку на новости о возобновлении торговых переговоров между США и Канадой. Их ведут глава канадского МИД Христя Фриланд и торгпред США Роберт Лайтхайзер.
По сообщениям СМИ, канадская сторона согласилась пойти на уступки в вопросе поставок молочной продукции, если Штаты будут готовы к компромиссам в других сферах.
Курс турецкой лиры, между тем, падает на 2,7%, до 6,4525 лиры/$1, на новости, что турецкий ЦБ вдвое повысил лимиты заимствований для банков, осуществляющих операции "овернайт" на межбанковском рынке.
"Действия ЦБ направлены на ослабление давления на банковский сектор, а не на решение основной проблемы Турции, а именно - устойчиво высокой инфляции", - отметил аналитик Medley Global Advisors Найджел Рендел.
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