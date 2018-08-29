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НБУ понизил справочное значение курса гривни на 5,12 коп. до 28,12 UAH/USD
12:22 29.08.2018 |
Национальный банк понизил справочное значение курса гривни, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, на 5,12 коп. до 28,1146 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение курса гривни на 19,05 коп. до 28,0631 UAH/USD.
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