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НБУ продал $65,3 млн на аукционе в среду при спросе $80,4 млн
13:47 29.08.2018 |
Национальный банк продал 65,3 млн долларов на аукционе в среду при спросе 80,4 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Минимальный курс продажи доллара составил 28,11 UAH/USD, максимальный - 28,1210 UAH/USD.
Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 28,1134 грн/$1.
Результаты валютных аукционов НБУ
|Дата
|17.08.18
|29.08.18
|Объявленный объем аукциона, млн $
|50.00
|100.00
|Общий объем заявок субъектов рынка, принятых для участия в аукционе (млн $)
|32.70
|80.40
|Общее количество заявок субъектов рынка, принятых для участия в аукционе
|34
|35
|Курсы гривны, заявленные участниками аукциона, грн/$1
|максимальный
|27.9550
|28.1210
|минимальный
|27.8500
|27.9900
|Курсы гривни по результатам аукциона, грн/$1
|средневзвешенный
|27.9313
|28.1134
|максимальный
|27.9550
|28.1210
|минимальный
|27.9200
|28.1100
|Общий объем удовлетворенных заявок участников аукциона, $ млн
|24.80
|65.30
|Общее количество удовлетворенных заявок субъектов рынка
|28
|24
Данные: НБУ
Всего в аукционе хотели принять участие 35 участников, однако были удовлетворены заявки 24.
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году Национальный банк купил на аукционах 2,271 млрд долларов, продал - 1,009 млрд долларов.
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