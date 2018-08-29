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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

НБУ продал $65,3 млн на аукционе в среду при спросе $80,4 млн

13:47 29.08.2018 |

Финансы

 

Национальный банк продал 65,3 млн долларов на аукционе в среду при спросе 80,4 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Минимальный курс продажи доллара составил 28,11 UAH/USD, максимальный - 28,1210 UAH/USD.

Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 28,1134 грн/$1.

Результаты валютных аукционов НБУ

Дата17.08.1829.08.18
Объявленный объем аукциона, млн $ 50.00 100.00
Общий объем заявок субъектов рынка, принятых для участия в аукционе (млн $) 32.70 80.40
Общее количество заявок субъектов рынка, принятых для участия в аукционе 34 35
Курсы гривны, заявленные участниками аукциона, грн/$1   
максимальный 27.9550 28.1210
минимальный 27.8500 27.9900
Курсы гривни по результатам аукциона, грн/$1   
средневзвешенный 27.9313 28.1134
максимальный 27.9550 28.1210
минимальный 27.9200 28.1100
Общий объем удовлетворенных заявок участников аукциона, $ млн 24.80 65.30
Общее количество удовлетворенных заявок субъектов рынка 28 24

Данные: НБУ

Всего в аукционе хотели принять участие 35 участников, однако были удовлетворены заявки 24.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году Национальный банк купил на аукционах 2,271 млрд долларов, продал - 1,009 млрд долларов.
По материалам: Українські Новини
 

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