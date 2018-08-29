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Курс валют по карточным операциям на 29.08.18
11:47 29.08.2018 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 29 августа 2018г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|27.8000
|28.1690
|32.2000
|33.0033
|3.9700
|4.2200
|ОТП Банк
|27.9000
|28.1000
|32.6100
|33.0500
|Укрсоцбанк
|27.8500
|28.0500
|32.4500
|32.9500
|Ощадбанк
|27.7500
|28.1500
|31.5500
|32.9800
|2.8000
|4.5000
|Креди Агриколь Банк
|27.8500
|28.1500
|32.4000
|32.9000
|Укрэксимбанк
|27.7000
|28.1000
|31.8500
|33.0600
|Райффайзен Банк Аваль
|27.7008
|28.0500
|32.1543
|32.7000
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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