На межбанке 27 августа объем торгов долларом уменьшился на $46,3 млн до $154,6 млн

В понедельник, 27 августа, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 46,3 млн долларов по сравнению с 23 августа до 154,6 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 65,4 млн долларов по сравнению с 23 августа до 183,6 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 24,6% до 10,225 млрд долларов по сравнению с июнем.

Курс доллара на межбанке после укрепления в четверг на 1 коп. в понедельник вырос на 9 коп. до 27,94 UAH/USD.