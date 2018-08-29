Финансовые новости
- |
- 29.08.18
- |
- 11:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Золото дешевеет 29 августа на ожиданиях повышения базовой ставки ФРС в сентябре
09:21 29.08.2018 |
Стоимость золота в среду демонстрирует негативную динамику, поскольку рынки отыгрывают возможное повышение базовой ставки ФРС еще два раза в текущем году, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.14 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 5 долларов, или на 0,41%, до 1209,3 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро опускалась на 0,74% - до 14,66 доллара за унцию.
Распродажи золота в конце августа связаны с тем, что участники торгов отыгрывают ожидаемое в сентябре новое повышение базовой ставки ФРС. Федрезерв в августе ожидаемо сохранил ставку на уровне 1,75-2% годовых, в 2018 году регулятор повысил ставку уже дважды. Следующее заседание регулятора состоится 25-26 сентября. По данным CME Group, 96% аналитиков прогнозируют повышение ставки на предстоящей встрече до 2-2,25%.
"Распродажи золота говорят о том, что никто не хочет, чтобы стоимость металла поднималась выше 1210 долларов. Ожидается, что в сентябре и декабре произойдут повышения ставки, и это оказывает давление на стоимость золота", - сказал агентству Рейтер главный дилер Lee Cheong Gold Dealers Ltd в Гонконге Рональд Люн (Ronald Leung).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Курс доллара откатили – Нацбанк не дал разгуляться спекулянтам
|Порошенко хочет создать новый орган по координации судов Украины против РФ
|Украина разрывает большой договор о дружбе с РФ
|В непонятной ситуации бомби Сирию. Зачем России ударная эскадра в Средиземноморье
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|За год аренда квартир в Киеве подорожала на 20%
|На межбанке 27 августа объем торгов долларом уменьшился на $46,3 млн до $154,6 млн
|Золото дешевеет 29 августа на ожиданиях повышения базовой ставки ФРС в сентябре
|Чарли Ли не планирует снова покупать лайткоины
|Доллар незначительно изменятся к мировым валютам 29 августа в ожидании данных по ВВП США
|Биржи АТР, кроме Китая, растут 29 августа вслед за рынками США
Это интересно
|Предприниматель из Южной Кореи продал биткоины за нарисованные в фотошопе 2 млн евро
|Как улучшить работу вашего мозга? Восемь простых советов
|Все смартфоны серии Samsung Galaxy S10 получат экранный сканер отпечатков пальцев
|Bugatti представил «экстремальную» альтернативу Chiron
|Audi PB18 e-tron: электрический спорткар с запасом хода более 500 км
|BMW выпустит «девятую серию» для конкуренции с «Майбахом»
|500 крупнейших компаний потратили на исследования и разработки более 500 млрд долларов за год