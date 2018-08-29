Золото дешевеет 29 августа на ожиданиях повышения базовой ставки ФРС в сентябре

Стоимость золота в среду демонстрирует негативную динамику, поскольку рынки отыгрывают возможное повышение базовой ставки ФРС еще два раза в текущем году, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.14 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 5 долларов, или на 0,41%, до 1209,3 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро опускалась на 0,74% - до 14,66 доллара за унцию.

Распродажи золота в конце августа связаны с тем, что участники торгов отыгрывают ожидаемое в сентябре новое повышение базовой ставки ФРС. Федрезерв в августе ожидаемо сохранил ставку на уровне 1,75-2% годовых, в 2018 году регулятор повысил ставку уже дважды. Следующее заседание регулятора состоится 25-26 сентября. По данным CME Group, 96% аналитиков прогнозируют повышение ставки на предстоящей встрече до 2-2,25%.

"Распродажи золота говорят о том, что никто не хочет, чтобы стоимость металла поднималась выше 1210 долларов. Ожидается, что в сентябре и декабре произойдут повышения ставки, и это оказывает давление на стоимость золота", - сказал агентству Рейтер главный дилер Lee Cheong Gold Dealers Ltd в Гонконге Рональд Люн (Ronald Leung).