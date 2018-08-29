Финансовые новости
- |
- 29.08.18
- |
- 09:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Чарли Ли не планирует снова покупать лайткоины
09:07 29.08.2018 |
Создатель криптовалюты Litecoin Чарли Ли заявил, что не намерен снова покупать монеты, которые в свое время продал на пике цены, даже если сегодня они и стоят намного меньше. Об этом он сказал в интервью CNBC.
Как известно, в декабре прошлого года, когда рынок криптовалют находился на подъеме, Чарли Ли заявил, что продал все принадлежавшие ему монеты LTC. Свое решение он тогда объяснил тем, что не хочет, чтобы его обвиняли в том, что он лично влияет на колебания цены криптовалюты.
Сейчас он по-прежнему настаивает на этой версии:
«Я продал [монеты], потому что хотел избежать конфликта интересов», - ответил Чарли Ли на вопрос о том, не считает ли он нынешний момент, когда LTC стоит около $60, подходящим для того, чтобы снова «закупиться».
Тем не менее, он согласился с тем, что момент действительно неплохой, добавив, что «рекомендовал бы это делать».
Напомним, в апреле этого года Чарли Ли все же признал, что решение о продаже всех принадлежавших ему монет LTC, когда цена их достигала рекордных значений, было не совсем правильным, поскольку негативно отразилось на курсе «цифрового серебра» в краткосрочной перспективе.
Тем не менее, он напомнил, что Litecoin должен быть по-настоящему децентрализованным и что ему не хотелось бы единолично влиять на курс этой криптовалюты.
Касательно цены биткоина и когда она может вернуться к уровням декабря 2017 года, Чарли Ли не смог дать ответ, заявив, что делать прогнозы касательно криптовалют очень сложно:
«Иногда это может занять полгода, иногда несколько лет», - сказал он.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Курс доллара откатили – Нацбанк не дал разгуляться спекулянтам
|Порошенко хочет создать новый орган по координации судов Украины против РФ
|Украина разрывает большой договор о дружбе с РФ
|В непонятной ситуации бомби Сирию. Зачем России ударная эскадра в Средиземноморье
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Золото дешевеет 29 августа на ожиданиях повышения базовой ставки ФРС в сентябре
|Чарли Ли не планирует снова покупать лайткоины
|Доллар незначительно изменятся к мировым валютам 29 августа в ожидании данных по ВВП США
|Биржи АТР, кроме Китая, растут 29 августа вслед за рынками США
|Биржи США 28 августа закрылись в основном ростом на фоне торговых договоренностей членов НАФТА
|Курс доллара откатили – Нацбанк не дал разгуляться спекулянтам
Это интересно
|Как улучшить работу вашего мозга? Восемь простых советов
|Все смартфоны серии Samsung Galaxy S10 получат экранный сканер отпечатков пальцев
|Bugatti представил «экстремальную» альтернативу Chiron
|Audi PB18 e-tron: электрический спорткар с запасом хода более 500 км
|BMW выпустит «девятую серию» для конкуренции с «Майбахом»
|500 крупнейших компаний потратили на исследования и разработки более 500 млрд долларов за год
|Xiaomi представила умную стиральную машину за $205