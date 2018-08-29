Чарли Ли не планирует снова покупать лайткоины

Создатель криптовалюты Litecoin Чарли Ли заявил, что не намерен снова покупать монеты, которые в свое время продал на пике цены, даже если сегодня они и стоят намного меньше. Об этом он сказал в интервью CNBC.

Как известно, в декабре прошлого года, когда рынок криптовалют находился на подъеме, Чарли Ли заявил, что продал все принадлежавшие ему монеты LTC. Свое решение он тогда объяснил тем, что не хочет, чтобы его обвиняли в том, что он лично влияет на колебания цены криптовалюты.

Сейчас он по-прежнему настаивает на этой версии:

«Я продал [монеты], потому что хотел избежать конфликта интересов», - ответил Чарли Ли на вопрос о том, не считает ли он нынешний момент, когда LTC стоит около $60, подходящим для того, чтобы снова «закупиться».

Тем не менее, он согласился с тем, что момент действительно неплохой, добавив, что «рекомендовал бы это делать».

Напомним, в апреле этого года Чарли Ли все же признал, что решение о продаже всех принадлежавших ему монет LTC, когда цена их достигала рекордных значений, было не совсем правильным, поскольку негативно отразилось на курсе «цифрового серебра» в краткосрочной перспективе.

Тем не менее, он напомнил, что Litecoin должен быть по-настоящему децентрализованным и что ему не хотелось бы единолично влиять на курс этой криптовалюты.

Касательно цены биткоина и когда она может вернуться к уровням декабря 2017 года, Чарли Ли не смог дать ответ, заявив, что делать прогнозы касательно криптовалют очень сложно:

«Иногда это может занять полгода, иногда несколько лет», - сказал он.