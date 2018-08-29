Финансовые новости
- |
- 29.08.18
- |
- 09:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Доллар незначительно изменятся к мировым валютам 29 августа в ожидании данных по ВВП США
08:26 29.08.2018 |
Курс доллара почти не изменяется по отношению к большинству мировых валют в среду в ожидании инвесторами данных по ВВП США за второй квартал, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.01 EET курс евро к доллару не изменялся по сравнению с предыдущим торговым днем и составлял 1,1696 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 111,24 иены за доллар со 111,19 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,03%, до 94,69 пункта.
В среду мировые инвесторы ждут важную статистику из США. Бюро экономического анализа министерства торговли США опубликует данные по росту экономики страны во втором квартале. Согласно второй оценке, как прогнозируют аналитики, рост ВВП США за второй квартал составил 4%, согласно первой оценке рост составил 4,1%.
В то же время на мировых рынках сохраняется неопределенность относительно торговых отношений США и КНР, которые с 6 июля уже два раза вводили взаимные импортные пошлины.
"Инвесторы пристально следят за развитием торгового конфликта между США и Китаем", - приводит агентство Рейтер мнение главного аналитика Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Минори Учиды (Minori Uchida).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Курс доллара откатили – Нацбанк не дал разгуляться спекулянтам
|Порошенко хочет создать новый орган по координации судов Украины против РФ
|Украина разрывает большой договор о дружбе с РФ
|В непонятной ситуации бомби Сирию. Зачем России ударная эскадра в Средиземноморье
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Золото дешевеет 29 августа на ожиданиях повышения базовой ставки ФРС в сентябре
|Чарли Ли не планирует снова покупать лайткоины
|Доллар незначительно изменятся к мировым валютам 29 августа в ожидании данных по ВВП США
|Биржи АТР, кроме Китая, растут 29 августа вслед за рынками США
|Биржи США 28 августа закрылись в основном ростом на фоне торговых договоренностей членов НАФТА
|Курс доллара откатили – Нацбанк не дал разгуляться спекулянтам
Это интересно
|Как улучшить работу вашего мозга? Восемь простых советов
|Все смартфоны серии Samsung Galaxy S10 получат экранный сканер отпечатков пальцев
|Bugatti представил «экстремальную» альтернативу Chiron
|Audi PB18 e-tron: электрический спорткар с запасом хода более 500 км
|BMW выпустит «девятую серию» для конкуренции с «Майбахом»
|500 крупнейших компаний потратили на исследования и разработки более 500 млрд долларов за год
|Xiaomi представила умную стиральную машину за $205