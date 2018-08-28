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27 августа НБУ выдал банкам рефинансирование 500 млн гривен
13:37 28.08.2018 |
В понедельник, 27 августа, Национальный банк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 500 млн гривен.
Об этом сообщил НБУ, передает BIN.ua.
Из них: overnight - 500 млн гривен по ставке 19,50% годовых 1 банку.
Как сообщали Українські Новини, 23 августа Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 4 715 млн гривен.
За 2017 год НБУ выдал кредиты на общую сумму 41,3 млрд гривен.
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