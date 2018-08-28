Действительно ли Сатоши обладает миллионом BTC?

Аналитический центр крупнейшей в мире BTC/USD биржи BitMEX Research вновь обратился к утверждению о том, что загадочный создатель биткоина может владеть примерно миллионом монет. На текущий момент стоимость этого актива составляет около $ 6,7 млрд, сообщает Cryptoslate.

Изначально предположение о биткоинах Накамото принадлежит исследователю блокчейна Серджио Демиану Лернеру, назвавшему себя "криптофанатом, независимым исследователем систем безопасности и биткоин-специалистом с 2011 года".

Это убеждение было сформировано на основе хешрейта сети и записей в блокчейне. Эксперт считает, что Сатоши заработал свои биткоины на первых добытых в 2009 году 36 288 блоках.

Предположение Лернера активно обсуждалось в криптосообществе, по словам самого исследователя, его публикация вселила веру в биткоин:

"Я стал «популярным» в тогда еще крошечном биткоин-сообществе. Новость быстро распространилась, за это время стоимость биткоина выросла на 10%. Не берусь утверждать, что это вызвано только моими изысканиями, но взаимосвязь существует".

Однако в исследовании BitMEX Research аргумент Лернера подвергается сомнению, ведь приписываемые Накамото запасы составляют 5,8% от общего оборота. Аналитики определили, что легендарный майнер обладает максимум 600 000-700 000 BTC.

При этом исследователи не уверены, что этим обеспеченным криптоэнтузиастом является именно создатель биткоина:

"Фактов, доказывающих принадлежность огромного числа BTC Сатоши, не обнаружено, хотя мы знаем, что Сатоши добыл блок 9".



