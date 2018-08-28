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НБУ понизил справочное значение курса гривни на 19,05 коп. до 28,06 UAH/USD
12:31 28.08.2018 |
Национальный банк понизил справочное значение курса гривни, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, на 19,05 коп. до 28,0634 UAH/USD.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение курса гривни на 2,06 коп. до 27,8729 UAH/USD.
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