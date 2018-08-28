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Курс валют по карточным операциям на 28.08.18
11:05 28.08.2018 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 28 августа 2018г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|27.7500
|28.0899
|32.0500
|32.7869
|4.0000
|4.2500
|ОТП Банк
|27.8500
|28.1500
|32.4500
|32.9000
|Укрсоцбанк
|27.8000
|28.0000
|32.2000
|32.7000
|Ощадбанк
|27.6500
|28.0300
|31.4000
|32.6500
|2.8500
|4.5000
|Креди Агриколь Банк
|27.8500
|28.1500
|32.3000
|32.9000
|Укрэксимбанк
|27.6500
|27.9500
|31.6400
|32.7600
|Райффайзен Банк Аваль
|27.7008
|28.0500
|32.1543
|32.7000
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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