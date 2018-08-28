На межбанке 23 августа объем торгов долларом увеличился на $7,8 млн до $200,9 млн

В четверг, 23 августа, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 7,8 млн долларов по сравнению с 22 августа до 200,9 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 2,6 млн долларов по сравнению с 22 августа до 249 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 24,6% до 10,225 млрд долларов по сравнению с июнем.

Курс доллара на межбанке после повышения в четверг на 1 коп. в понедельник вырос на 9 коп. до 27,94 UAH/USD.