НБУ купил на межбанке $10 млн 20-23 августа путем использования Matching

Национальный банк в период с 20 по 23 августа купил на межбанке 10 млн долларов путем использования функционала Matching.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.

Всего в период с 20 по 23 августа НБУ продал на межбанке 10 млн долларов и купил 16,7 млн долларов.

Во время интервенций по запросу единого курса куплено 6,74 млн долларов и продано 10 млн долларов.

С начала года НБУ купил на межбанке путем проведения интервенций 1 901,43 млн долларов, а продал - 1 192,42 млн долларов.

С использованием Matching с начала года было куплено 496,2 млн долларов, а продано - 416,2 млн долларов.

В ходе валютных аукционов было куплено 589,5 млн долларов, а продано - 367,3 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июне чистая покупка Национальным банком на межбанковском валютном рынке иностранной валюты составила 24 млн долларов.

Функционал Matching предусматривает возможность для Национального банка, как и для других участников рынка, мгновенно заключать сделки по купле-продаже иностранной валюты путем или выбором лучшей из анонимных котировок, имеющихся в функционале в определенный момент, или введением в систему собственных анонимных котировок, которые в дальнейшем акцептуются контрагентами.