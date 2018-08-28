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НБУ купил на межбанке $10 млн 20-23 августа путем использования Matching
09:49 28.08.2018 |
Национальный банк в период с 20 по 23 августа купил на межбанке 10 млн долларов путем использования функционала Matching.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.
Всего в период с 20 по 23 августа НБУ продал на межбанке 10 млн долларов и купил 16,7 млн долларов.
Во время интервенций по запросу единого курса куплено 6,74 млн долларов и продано 10 млн долларов.
С начала года НБУ купил на межбанке путем проведения интервенций 1 901,43 млн долларов, а продал - 1 192,42 млн долларов.
С использованием Matching с начала года было куплено 496,2 млн долларов, а продано - 416,2 млн долларов.
В ходе валютных аукционов было куплено 589,5 млн долларов, а продано - 367,3 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в июне чистая покупка Национальным банком на межбанковском валютном рынке иностранной валюты составила 24 млн долларов.
Функционал Matching предусматривает возможность для Национального банка, как и для других участников рынка, мгновенно заключать сделки по купле-продаже иностранной валюты путем или выбором лучшей из анонимных котировок, имеющихся в функционале в определенный момент, или введением в систему собственных анонимных котировок, которые в дальнейшем акцептуются контрагентами.
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