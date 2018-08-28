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«Волк с Уолл-стрит» Джордан Белфорт: у розничных биткоин-инвесторов промыты мозги
08:49 28.08.2018 |
Глава уже несуществующей брокерской фирмы Stratton Oakmont Джордан Белфорт, прообраз которого был взят за основу для главного героя культового фильма «Волк с Уолл-Стрит», убежден, что розничным криптовалютным инвесторам «промыли мозги» и в ближайшем будущем они могут многое потерять.
«Я был мошенником. Я довел мошенничество до уровня искусства, это именно то, что сейчас происходит с биткоином. Все это так глупо, у этих деток промыты мозги», - подчеркнул он в интервью CNBC.
Стоит отметить, что в 1999 году Белфорта действительно признали виновным в манипуляциях на рынке ценных бумаг. Он убежден, что эра интернета позволяет одурачивать людей еще проще, чем в те года, когда ему необходима была «армия», которая по телефону предлагала множеству людей купить бесперспективные акции.
«Все это исчезнет подобно миражу. Многие честные люди пострадают», - добавил он.
Белфорт также поставил под сомнение безопасность сети биткоина, способность цифровых валют заменить центробанки и то, что правительства вообще позволят анонимные деньги.
«Волк с Уолл-стрит» спрогнозировал крах всего рынка в течение следующего года.
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