Доллар дорожает к евро и иене 28 августа на фоне торгового соглашения США и Мексики

Курс доллара во вторник утром растет к евро и иене на новостях о том, что США и Мексике удалось достичь торгового соглашения, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.20 EET курс евро к доллару снижался до 1,1665 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,678 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 111,22 иены за доллар со 111,07 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,07%, до 94,85 пункта.

В понедельник президент США Дональд Трамп объявил, что с Мексикой были достигнуты договоренности о заключении нового торгового соглашения вместо действующего трехстороннего соглашения США, Мексики и Канады о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Он добавил, что пока не решено, присоединится ли к этому соглашению Канада или же с ней будут вестись переговоры по заключению отдельного договора.

"Соглашение по НАФТА явно положительно в том смысле, что оно снижает риск глобальной торговой войны", - сказали агентству Рейтер аналитики JPMorgan. При этом они отметили, что торговая сделка между США и Мексикой не обязательно означает положительные перспективы для переговоров с Китаем.

Вместе с тем, участники валютного рынка ждут статистики из США. Позднее во вторник аналитическая компания Conference Board обнародует статистику по уровню доверия потребителей к экономике страны. Эксперты ожидают снижения показателя в августе до 126,8 пункта с уровня июля в 127,4 пункта.